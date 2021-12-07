Спасатели продолжают поиск погибших после аварии на шахте «Листвяжная»

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжаются поисковые работы. В пресс-службе МЧС России утром во вторник, 7 декабря, сообщили, что не обследованы 890 метров горных выработок.
Уточняется, что спасатели в настоящий момент продолжают поиск погибших в результате взрыва метана в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек.
После аварии большую часть людей удалось вывести, за оставшимися прибыли горноспасатели, но их отозвали в связи с угрозой взрыва. Выбраться на поверхность не успели пятеро сотрудников МЧС. В общей сложности погиб 51 человек.
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