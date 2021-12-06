В частном доме под Солнечногорском обнаружили связанное тело бригадира рабочей группы

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6 декабря 2021, 11:59 Источник: АГН "Москва"

фото: Следком РФ

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что тело рабочего со связанными руками и ногами обнаружили в частном доме на территории Солнечногорского городского округа.

По данным следствия, 5 декабря на лестнице в подвальном помещении в частном доме в пос. Поварово Солнечногорского городского округа было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения со связанными руками и ногами. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что убитый являлся бригадиром рабочей группы. Также установлено, что в доме, где находился труп, проводились ремонтные работы.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для расследования. Сейчас проводятся допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и криминалистические экспертизы.

«Изъяты и изучены записи с камер наружного видеонаблюдения, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, возможно, причастного к совершенному преступлению»,- добавила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийсте мужчину, который признался в каннибализме.

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