В частном доме под Солнечногорском обнаружили связанное тело бригадира рабочей группы

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что тело рабочего со связанными руками и ногами обнаружили в частном доме на территории Солнечногорского городского округа.
По данным следствия, 5 декабря на лестнице в подвальном помещении в частном доме в пос. Поварово Солнечногорского городского округа было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения со связанными руками и ногами. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что убитый являлся бригадиром рабочей группы. Также установлено, что в доме, где находился труп, проводились ремонтные работы.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для расследования. Сейчас проводятся допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и криминалистические экспертизы.
«Изъяты и изучены записи с камер наружного видеонаблюдения, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, возможно, причастного к совершенному преступлению»,- добавила Врадий.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийсте мужчину, который признался в каннибализме.
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