S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, у которого из-за обледенения в полете отказали все приборы

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4 декабря 2021, 21:39 Источник: РИА Новости

Обработка самолета перед полетом, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российская авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж самолета, у которого в субботу во время выполнения рейса Магадан - Новосибирск из-за обледенения отказали все приборы.

Инцидент произошел сразу после вылета самолета из Магадана. Как рассказал командир экипажа, «буквально через 2 минуты после взлета заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и все другое. Отказало все, и понеслась чехарда».

Опасная ситуация продолжалась около 15 минут. Пилоты попробовали вернуться в аэропорт вылета, но посадить лайнер не удалось из-за отказа приборов. Поэтому было принято решение продолжить полет. Приборы начали работать лишь после захода самолета в Якутскую зону.

Как сообщала представитель авиакомпании, в S7 не исключают, что в Магадане с нарушениями была выполнена противообледенительная обработка.

«Экипаж отстранён на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов»,- сказала представитель компании.

«Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана»,- добавила она.

Ранее сообщалось о другом инциденте с самолетом авиакомпании S7 Airlines. Лайнер, выполняющий рейс «Челябинск-Новосибирск», столкнулся с птицей в аэропорту Баландино.

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