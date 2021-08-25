Вылетевший из Челябинска самолет столкнулся с птицей в аэропорту

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25 августа 2021, 20:43 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

В среду, 25 августа, самолет авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс «Челябинск-Новосибирск», столкнулся с птицей в аэропорту Баландино. Инцидент произошел в 17.10. (15.10 мск).

«Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в Новосибирск», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что понедельник на борту самолета американской авиакомпании Alaska Airlines загорелся мобильный телефон. Пассажиров воздушного судна эвакуировали.

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