Суд до 3 февраля арестовал обвиняемого в стрельбе в центре Москвы

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4 декабря 2021, 14:55 Источник: Прокуратура города Москвы

молоток судьи, pixabay.com

В субботу, 4 декабря, стало известно, что суд до 3 февраля арестовал обвиняемого по делу о стрельбе в центре Москвы на улице Большая Грузинская. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия", было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 февраля будущего года.

Напомним, в пятницу таксист остановился в крайнем правом ряду на Большой Грузинской улице и включил "аварийку". Водитель иномарки хотел проехать, но не смог, вследствие чего между ним и сотрудником службы такси сначала возник словесный конфликт, а затем драка, в ходе которой он достал из внедорожника травматический пистолет и применил его. Стрелявший был задержан, а пострадавшего госпитализировали.

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