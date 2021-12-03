Очередной свадебный кортеж со стрельбой доехал в итоге до отделения полиции

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2021, 13:39 Источник: Аргументы Недели - Крым

Настороженные выстрелами из «Калашникова» жители Кировского района вызвали полицию, которая задержала «горячих» парней.



Стрелявшим 26 и 33 года. Позже выяснилось, что стреляли они из самых прекрасных побуждений, таким – несвойственным для Крыма образом – добавляя радости событию. В отделении полиции, куда из доставили прямо в свадебных костюмах, они были уже сдержанее в оценке своего куража и звучало даже «я в руки не брал» и «всего-то пару-тройку раз выстрелил».



Задержали стрелявших как сообщается «для выяснения обстоятельств происшествия», а вот были ли им предъявлены какие-то обвинения информации нет.



Также не указывается национальность задержанных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости