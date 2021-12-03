Очередной свадебный кортеж со стрельбой доехал в итоге до отделения полиции

Настороженные выстрелами из «Калашникова» жители Кировского района вызвали полицию, которая задержала «горячих» парней.
Стрелявшим 26 и 33 года. Позже выяснилось, что стреляли они из самых прекрасных побуждений, таким – несвойственным для Крыма образом – добавляя радости событию. В отделении полиции, куда из доставили прямо в свадебных костюмах, они были уже сдержанее в оценке своего куража и звучало даже «я в руки не брал» и «всего-то пару-тройку раз выстрелил».
Задержали стрелявших как сообщается «для выяснения обстоятельств происшествия», а вот были ли им предъявлены какие-то обвинения информации нет.
Также не указывается национальность задержанных.
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