На шахте в Свердловской области произошел горный удар

Утром в субботу, 4 декабря, стало известно, что на шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел горный удар. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники МЧС Свердловской области.
Сейсмическая активность "горный удар" была зарегистрирована в Североуральском городском округе, в поселке Черемухово. К настоящему моменту информации о пострадавших в результате случившегося не поступало. Известно, что шахта работает в штатном режиме.
Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла авария, жертвами которой стал 51 человек.
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