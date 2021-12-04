На шахте в Свердловской области произошел горный удар

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4 декабря 2021, 10:00 Источник: РИА "Новости"

угольная шахта, pixabay.com

Утром в субботу, 4 декабря, стало известно, что на шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел горный удар. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники МЧС Свердловской области.

Сейсмическая активность "горный удар" была зарегистрирована в Североуральском городском округе, в поселке Черемухово. К настоящему моменту информации о пострадавших в результате случившегося не поступало. Известно, что шахта работает в штатном режиме.

Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла авария, жертвами которой стал 51 человек.

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