В Подмосковье футбольные болельщики подожгли машину журналиста Дмитрия Егорова

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3 декабря 2021, 11:02 Источник: АГН "Москва"

полиция, фото: Mihail Siergiejevicz/ globallookpress.com

Начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова сообщила, что в Одинцовском городском округе задержали двоих мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля спортивного журналиста Дмитрия Егорова.

Петрова уточнила, что сотрудники уголовного розыска установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали 24-летнего жителя городского округа Электросталь и 32-летнего жителя Ногинска. По ее словам, в дежурную часть поступило сообщение от потерпевшего о том, что на стоянке возле дома в селе Ромашково подожгли автомобиль. Ущерб превысил 1 млн руб.

«… один из задержанных облил транспортное средство жидкостью, содержащей в себе бензин и масло, затем поджег его, а второй в этот момент находился рядом и наблюдал за происходящим. В результате чего машина полностью сгорела. Со слов правонарушителей мотивом совершения противоправного деяния послужили негативные отзывы потерпевшего о футбольной команде, за которую они болеют»,- пояснила начальник пресс-службы МВД.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о поджоге.

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