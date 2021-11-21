В Подмосковье подозреваемый в убийстве своей матери и поджоге её дома убит при задержании

Аргументы Недели → Общество 18+

21 ноября 2021, 13:31 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Подмосковье подозреваемый в убийстве своей матери и поджоге её дома в Солнечногорске убит при задержании полицией. В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ночь на воскресенье в частном доме в г. Солнечногорске во время совместного распития спиртного между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора.

После конфликта мужчина направился в дом к своей матери, предположительно, убил пожилую женщину и поджег ее домовладение. Вернувшись с ружьём к дому своей сожительницы злоумышленник открыл стрельбу, требуя от сожтельницы выйти к нему.

Женщина и находившиеся в ее доме родственники спрятались от выстрелов и вызвали сотрудников полиции и Росгвардии.

Прибывшему по вызову наряду Росгвардии злоумышленник оказал сопротивление и стал стрелять в сторону сотрудников правохранительных органов. Он пытался скрыться, продолжая вести стрельбу в сторону росгвардейцов. В результате по мужчине был открыт ответный огонь. Он получил ранение и скончался.

Следователем возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня ведется расследование и установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости