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Следственный комитет начал проверку по факту смерти одиннадцатиклассника школы в подмосковных Люберцах

, 12:43 Источник: АГН Москва

Следственный комитет начал проверку по факту смерти одиннадцатиклассника школы в подмосковных Люберцах
Школа, Aleksander Polyakov/globallook.com

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего подростка в школе в Люберцах. Одиннадцатиклассник умер во время итогового сочинения.

«1 декабря 2021 года в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о смерти 17-летнего школьника в классе учебного заведения. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Установлено, что несовершеннолетний при жизни имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра места происшествия, а также тела школьника каких-либо телесных повреждений не установлено»,- сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, сотрудники Следственного комитета в настоящее время опрашивают педагогов и одноклассников подростка. Запрошена медицинская документация и история его болезни. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. 

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