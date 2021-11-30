Работы в шахте «Листвяжная» приостановлены из-за ухудшения качества воздуха

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30 ноября 2021, 09:19 Источник: РИА «Новости»

шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

Спасатели обнаружили восемнадцать тел погибших при аварии в шахте "Листвяжная", но сотрудников военизированной горноспасательной части пришлось временно поднять на поверхность в целях безопасности.

Согласно последним данным, работа по транспортировке обнаруженных тел была приостановлена в связи с резким ухудшением рудничной атмосферы. Отделения ВГСЧ к настоящему моменту выведены из-под земли.



Уточняется, что в лаве и прилегающих к ней горных выработках удалось найти десять погибших шахтёров. Кроме того, специалисты подтвердили местонахождение восьми ранее обнаруженных жертв выброса метана.

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