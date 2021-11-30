За сутки в шахте «Листвяжная» были найдены тела одиннадцати погибших

За минувшие сутки были обнаружены тела одиннадцати горняков, погибших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщил во вторник представитель экстренных служб.
Согласно последней информации источника, ранее на поверхность были подняты тела ещё одиннадцати погибших в результате аварии – восьми шахтеров и трех горноспасателей. Уточняется, что общее количество пострадавших в шахте увеличилось до 96 человек.
Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление. Под землей в момент происшествия находились 285 человек.
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