В частном доме в подмосковных Люберцах произошел взрыв

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30 ноября 2021, 07:51 Источник: ГУМЧС России по Московской области

МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Рано утром во вторник, 30 ноября, в частном доме в Люберцах Московской области произошел взрыв. Согласно последней информации регионального главка МЧС, из разрушенной части здания спасли ребенка.

Уточняется, что в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области ранее сегодня поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в доме, который находится по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22.

В результате взрыва дом частично обрушился, но пожара не последовало. Известно, что двое взрослых и один ребёнок вышли из здания самостоятельно.

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