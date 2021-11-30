В частном доме в подмосковных Люберцах произошел взрыв

Рано утром во вторник, 30 ноября, в частном доме в Люберцах Московской области произошел взрыв. Согласно последней информации регионального главка МЧС, из разрушенной части здания спасли ребенка.
Уточняется, что в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области ранее сегодня поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в доме, который находится по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22.
В результате взрыва дом частично обрушился, но пожара не последовало. Известно, что двое взрослых и один ребёнок вышли из здания самостоятельно.
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