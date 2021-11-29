Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек

СМИ со ссылкой на данные медицинской службы сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 92. Утром 25 ноября там произошло задымление и взрыв.
«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18»,- пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что в больницах остаются более 60 пострадавших. Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.
В правительстве Кузбасса утверждают, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.
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