Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек

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29 ноября 2021, 09:43 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, Kemerovo Region Government/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на данные медицинской службы сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 92. Утром 25 ноября там произошло задымление и взрыв.

«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18»,- пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в больницах остаются более 60 пострадавших. Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.

В правительстве Кузбасса утверждают, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.

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