В деле бывшего челябинского вице-мэра Извекова вскрылся еще один эпизод о взятке

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27 ноября 2021, 15:16 Анна Семенова

Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Теперь его обвиняют не только в получении денег, но и в подкупе.

Чуть больше месяца назад, 17 октября, Олегу Извекову в суде вернули свободу с небольшими ограничениями. Его выпустили из СИЗО, где он находился на время следствия. Бывшего вице-мэра обвиняют в том, что он получил крупную сумму (450 тысяч рублей) от бизнесмена за покровительство при распределении контракта на установку тепловизоров в МФЦ Челябинска.

Однако радость от встречи с семьей, похоже, будет недолгой. Как сообщает телеграмм-канал Е-область, в ГСУ СК России в Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Извекова. Оно касается также первого заместителя главы Саткинского муниципального района Челябинской области Павла Баранова.

Сотрудники УФСБ выяснили, что в декабре 2019 года Баранов получил от Извекова, который в то время занимал должность зам. директора ПАО «Ростелеком», взятку в размере 100 тысяч рублей. За эту сумму чиновник обещал помочь при реализации проекта «Умный город».

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