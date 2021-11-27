Директора шахты «Листвяжная» Махракова арестовали на два месяца

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 ноября 2021, 11:23 Источник: ТАСС

авария на шахте в Кузбассе, Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

Директора шахты "Листвяжная" в Кузбассе Сергея Махракова, который обвиняется в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, в результате которого погиб 51 человек, арестовали.

Согласно последней информации, суд постановил избрать Махракову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 25 января. Директор шахты к настоящему моменту не признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Следствие располагает данными, согласно которым Сергей Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости