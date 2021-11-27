Несколько взрывов прогремели на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 ноября 2021, 11:09 Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В результате взрывов на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области пострадали двое рабочих. Соответствующую информацию предоставил в субботу источник в экстренных службах.

К настоящему моменту информацию о происшествии подтвердили сотрудники МЧС России.

Уточняется, что на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" в Нижегородской области утром 27 ноября сработала пожарная сигнализация. Через некоторое время на территории предприятия произошли несколько хлопков, вследствие чего пострадали два человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости