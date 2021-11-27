В результате ДТП с автобусом и легковой машиной в Красноярске погибли два человека

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27 ноября 2021, 09:50 Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В Октябрьском районе Красноярска случилось дорожно-транспортное происшествие. В региональном управлении МВД сообщили, что в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом погибли два человека.

Установлено, что 49-летний водитель иномарки при попытке повернуть налево во двор столкнулся с автобусом НефАЗ, который следовал во встречном направлении. После этого легковая машина врезалась в дорожный знак, а также в электроопору.

В результате аварии скончались водитель и 23-летняя пассажирка иномарки, получившие тяжелые травмы.

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