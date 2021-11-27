Аргументы Недели Происшествия 13+

В результате ДТП с автобусом и легковой машиной в Красноярске погибли два человека

, 09:50 Источник: РИА "Новости"

В результате ДТП с автобусом и легковой машиной в Красноярске погибли два человека
салон автобуса, pixabay.com

В Октябрьском районе Красноярска случилось дорожно-транспортное происшествие. В региональном управлении МВД сообщили, что в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом погибли два человека.

Установлено, что 49-летний водитель иномарки при попытке повернуть налево во двор столкнулся с автобусом НефАЗ, который следовал  во встречном направлении. После этого легковая машина врезалась в дорожный знак, а также в электроопору.

В результате аварии скончались водитель и 23-летняя пассажирка иномарки, получившие тяжелые травмы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «категориях» людей: «Чудовищно»

Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «категориях» людей: «Чудовищно»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным высказывание президента Украины Владимира Зеленского о разных "категориях" людей. "Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим".

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире