Опубликовано видео с места аварии на МКАД, которую спровоцировал скрывающийся от полиции нарушитель

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26 ноября 2021, 18:49

дорога, фото: pixels.com

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции по подозрению в распространении запрещенных веществ задержан водитель иномарки. Инцидент произошел на 35-м километре Симферопольского шоссе.

Волк отметила, что водителя остановили на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), где он отказался показать документы, и попытался скрыться от сотрудников ДПС.

«В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа. Машина начала движение, совершая столкновения с другими транспортными средствами, одно из которых загорелось»,- пояснили в ведомстве.

В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие. Нарушитель получил ранение, визуально состояние оценивается как удовлетворительное.

При осмотре автомобиля на заднем сидении обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. По предварительным данным, это несколько килограммов синтетического наркотического средства.

Телеграм-канал Mash показал видео с места ДТП. Водитель иномарки спровоцировал крупную аварию, он задел не менее пяти автомобилей. Его машина загорелась

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