В Кузбассе убирают палатки с тепловыми пушками около шахты «Листвяжная»

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27 ноября 2021, 09:07 Источник: РИА "Новости"

спасатели в Кузбассе, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Спасатели утром в субботу, 27 ноября, убирают четыре палатки с тепловыми пушками, которые ранее были установлены у предприятия СДС рядом с шахтой "Листвяжная". Об этом сообщили сегодня журналисты.



Представитель МЧС, который в настоящий момент работает на месте, подчеркнул, что сейчас усиление не требуется, поэтому палатки убирают.

Пресс-секретарь кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Сапогова в рамках разговора с представителями СМИ уточнила, что в палатках принимали всех, кто приходил на территорию предприятия для получения психологической поддержки или информации.

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