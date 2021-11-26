На МКАДе задержали водителя BMW после погони со стрельбой

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26 ноября 2021, 16:40 Источник: ТАСС

дорога, фото: pixels.com

В пятницу, 26 ноября, на 30-м километре московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) началась погоня со стрельбой за водителем, который отказался остановиться по законному требованию сотрудников ДПС.

«Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов»,- пояснили в правоохранительных органах.

Уходя от погони, водитель иномарки спровоцировал крупную аварию, он задел не менее пяти автомобилей. Нарушителя догнали на Симферопольском шоссе, где из-за пули загорелся бензобак. По словам собеседника, «задержание было жестким».

По предварительным данным, мужчина перевозил запрещенные вещества.

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