На МКАДе задержали водителя BMW после погони со стрельбой

В пятницу, 26 ноября, на 30-м километре московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) началась погоня со стрельбой за водителем, который отказался остановиться по законному требованию сотрудников ДПС.
«Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов»,- пояснили в правоохранительных органах.
Уходя от погони, водитель иномарки спровоцировал крупную аварию, он задел не менее пяти автомобилей. Нарушителя догнали на Симферопольском шоссе, где из-за пули загорелся бензобак. По словам собеседника, «задержание было жестким».
По предварительным данным, мужчина перевозил запрещенные вещества.
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