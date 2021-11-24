В Петребурге задержали виновницу аварии, в которой пострадал актер Игорь Скляр, - она была пьяна

В Санкт-Петербурге задержали девушку, ставшую виновницей ДТП, в котором пострадал народный артист России Игорь Скляр. В момент аварии она была пьяна.
По словам источника «Комсомольской правды — Петербург», девушка, которая находилась за рулем Ауди, начала движение задним ходом и врезалась в Ягуар актера. После столкновения она сбежала с места происшествия.
Как рассказал муж девушки, в момент парковки она находилась на пассажирском сидении. Затем он вышел, а она пересела на водительское место, завела автомобиль — и тут же устроила ДТП.
Виновницу аварии задержали спустя два часа после инцидента. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что после ДТП Игоря Скляра доставили в больницу.
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