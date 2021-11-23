Народный артист России Игорь Скляр попал в Петербурге в ДТП - виновата девушка

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23 ноября 2021, 17:24 Источник: Znak

Фото Telegram: t.me/Megapolisonline

В Санкт-Петербурге в автомобильную аварию попал народный артист России Игорь Скляр. С места происшествия его увезли на реанимобиле.

Как сообщил телеграм-канал «Мегаполис», ДТП произошло на Лиговском проспекте. Актер двигался по левой полосе на своем Ягуаре. Внезапно дорогу ему перегородила выехавшая с парковки на обочине Ауди.

Скляр с юмором прокомментировал происшедшее. «Машина с шестого этажа упала. Не успел разглядеть, какая, потому что с такой высоты — такая „бах!“ и все. Дальше темнота, дым, подушки, сирены, реанимация. И вот голова лежит на столике и с вами разговаривает… Девушка была за рулем, поэтому всякое может быть», — сообщал актер изданию «Фонтанка» и попросил не тревожить медиков.

Порталу 78.ru. Скляр сообщил: «Девушка, скорее всего, резко выехала, нажав не на ту педаль».

Две недели назад в похожее ДТП в Москве попала актриса Елена Сафонова.

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