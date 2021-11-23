Сотрудники ФСБ задержали в Казани подростка за подготовку к нападению на школу

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23 ноября 2021, 14:40 Источник: РИА "Новости"

машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Казани задержали подростка, который готовился совершить вооруженное нападение на образовательное учреждение. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 22 ноября, в ЦОС ФСБ РФ.

Согласно последним данным, в результате проведенных Федеральной службой безопасности мероприятий было произведено задержание несовершеннолетнего гражданина РФ, причастного к подготовке преступления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. По адресу проживания подростка были найдены и изъяты пневматическая винтовка, средства связи, а также материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

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