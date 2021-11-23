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Путин выразил Пендаровскому соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии в ДТП в Болгарии

, 13:35 Источник: Кремль

Путин выразил Пендаровскому соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии в ДТП в Болгарии
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 23 ноября, выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан страны в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

В телеграмме, опубликованной сегодня на сайте Кремля, говорится, что Владимир Путин выражает Стево Пендаровскому соболезнования в связи со смертью 46 пассажиров автобуса, попавшего в аварию на трассе в Болгарии.

Российский лидер попросил коллегу из Северной Македонии передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших граждан, а также пожелания скорейшего выздоровления людям, которые получили травмы в ходе ДТП.

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