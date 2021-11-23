Посольство РФ в Софии: россиян не было среди пассажиров попавшего в ДТП в Болгарии автобуса

Посольство России в Софии сообщило во вторник, 23 ноября, что, согласно предварительным данным, российских граждан не было среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в аварию в Болгарии.
Начальник консульского отдела посольства РФ Владимир Чертков заявил, что в связи с дорожно-транспортным происшествием были запрошены данные у МВД. Предварительная информация свидетельствует о том, что россиян в автобусе, попавшем в аварию на трассе в Болгарии, не было.
Напомним, ранее сегодня президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявил, что на территории страны будут объявлены дни траура в связи с ДТП, в результате которого погибли 46 человек.
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