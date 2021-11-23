Журналисты сообщили, что все погибшие в результате аварии с автобусом в Болгарии были гражданами Северной Македонии

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23 ноября 2021, 08:36 Источник: NTV

автобус, pixabay.com

Автобус, попавший в аварию в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, в минувший понедельник выехал из Стамбула. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что автобус пересек болгарскую границу накануне в 21.00 по московскому времени. ДТП произошло около 3.00 недалеко от села Боснек в Перникской области на западе страны. Все погибшие являлись гражданами Северной Македонии.

Сотрудники МВД Болгарии уточнили, что транспортное средство загорелось на автомагистрали, вследствие чего погибли 46 человек.

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