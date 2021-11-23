В результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

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23 ноября 2021, 07:08 Источник: BGNES

салон автобуса, pixabay.com

Утром во вторник, 23 ноября, туристический автобус из Северной Македонии попал в дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием на автомагистрали "Струма" на территории Болгарии.

Авария произошла около 03:00 по местному времени (04:00 по Москве). Уточняется, что на месте происшествия погибли 45 человек, в частности, двенадцать детей. В общей сложности в момент происшествия в салоне автобуса находились 52 человека.

Работы на месте ДТП продолжаются.

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