Следователи попросили арестовать водителя «Газели» после гибели младенца в ДТП в Новой Москве

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22 ноября 2021, 14:19 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Следователи попросили арестовать водителя "Газели", сбившего вечером 20 ноября в деревне Николо-Хованское в Новой Москве пешеходов - пожилую женщину, женщину с малолетнем мальчиком и коляской, в которой находился ребёнок.

В результате ДТП погиб девятимесячный ребёнок. Другие пострадавшие были госпитализированы, в больнице им оказана необходимая помощь.

Официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова в понедельник, 22 ноября, сообщила, что

водитель "Газели" в момент аварии управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношение сбившего женщин и детей мужчины следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СКР по городу Москве было возбуждено и расследуется уголовное дело по

статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Сегодня следствие ходатайствует перед Щербинским горсудом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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