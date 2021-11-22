В Казани ищут мужчину без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из перцового баллончика

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22 ноября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Liang Sen/Global Look Press

Сотрудники полиции Казани разыскивают местного жителя, который брызнул из перцового баллончика в кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Сегодня в 10 часов в автобус 31-го маршрута вошел мужчина, который в нарушение введенных правил отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса пассажир достал перцовый баллончик и брызнул аэрозолью кондуктору в лицо, после чего выбежал из автобуса и скрылся»,- пояснили в ведомстве.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Медики оценивают тяжесть вреда, причинённого здоровью кондуктора.

В свою очередь, республиканский оперштаб рассказал о других фактах применения силы в отношении кондукторов. Ведется работа по установлению личностей и привлечению их к ответственности.

Напомним, что в Татарстане с понедельника введены QR-коды для поездки на общественном транспорте. В первый рабочий день недели за утро из метро и трамваев высадили 500 пассажиров.

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