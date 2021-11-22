В Казани из общественного транспорта в понедельник высадили сотни пассажиров без QR-кодов

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22 ноября 2021, 11:31 Источник: РБК

Паблик "Город Казань", Вконтакте

В Татарстане с понедельника введены QR-коды для поездки на общественном транспорте. В первый рабочий день недели за утро из метро и трамваев высадили 500 пассажиров, у которых не оказалось QR-кода.

Ограничения введены в Татарстане в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.В «Метроэлектротрансе» рассказали, что некоторые пассажиры отказывались выполнять требование кондукторов. Так из-за мужчины, который отказался выходить из салона трамвая, на улице Серова встали трамвайные маршруты № 1 и 6. Пассажир вызвал полицию, поскольку счел действия кондуктора незаконными, - сообщает «РБК Татарстан».

В казанском метро скандал устроила женщина, которую не пропустили со справкой о первой прививке.

По данным «Татмедиа», из-за введения с понедельника QR-кодов для проезда на общественном транспорте в Казани взлетели цены на такси.

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