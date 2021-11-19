Мужчина умер во время занятия на беговой дорожке в подмосковном фитнес-клубе

В одном из фитнес-клубов Подмосковья мужчина умер во время занятия на беговой дорожке. Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что по данному факту проводится проверка.
Согласно последним данным, 18 ноября мужчина во время занятия на беговой дорожке снизил темп движения, а затем внезапно упал и умер. Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти гражданина.
Уточняется, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения в фитнес-клубе и допрошены очевидцы происшествия.
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