СК РФ завершил расследование гибели дочери актера Конкина в бассейне фитнес-клуба

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8 ноября 2021, 15:25

бассейн, pixabay.com

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела о гибели в московском фитнес-клубе дочери заслуженного артиста Владимира Конкина.

Согласно последним данным, следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Напомним, 22 сентября 2020 года 32-летняя София Конкина начала тонуть в бассейне столичного фитнес-клуба, однако из-за отсутствия в заведении медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию, а также в связи с несвоевременным оказанием медицинской помощи дочь актера через два дня умерла в больнице.

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