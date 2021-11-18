В московском автосервисе неизвестный тяжело ранил ножом двух мужчин

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18 ноября 2021, 10:59 Источник: АГН "Москва"

машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Неизвестный на территории автосервиса на юго-востоке Москвы ранил ножом двух мужчин. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Утром 17 ноября из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Проектируемый проезд №4294, д. 1А, стр. 63. По указанному адресу обнаружен мужчина 1992 года рождения, он госпитализирован с диагнозом «открытая проникающая рана грудной клетки, точечное ранение селезенки»,- пояснили в ведомстве.

Также в травмпункт обратился мужчина 1978 года рождения, у него диагностировали «колото-резаное ранение левой почки второй степени, проникающее колото-резаное ранение поясничной области слева».

По предварительным данным, в ночь на 17 ноября неизвестный на территории автосервиса нанес потерпевшим ножевые ранения, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках ведется поиск причастных к стрельбе, в которой был убит один человек, а еще один получил ранение.

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