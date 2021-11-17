Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Днем в среду, 17 ноября, на Люблинской улице на юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации дептранса, речь идет о столкновении шести автомобилей.
ДТП случилось в районе дома под номером 153 на Люблинской улице. На место аварии выехали оперативные службы столицы.
Уточняется, что после аварии заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля. Подчеркивается, что в настоящий момент автомобили могут проехать по двум полосам. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
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