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Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

, 15:11 Источник: Telegram

Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы
машина ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в среду, 17 ноября, на Люблинской улице на юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации дептранса, речь идет о столкновении шести автомобилей.

ДТП случилось в районе дома под номером 153 на Люблинской улице. На место аварии выехали оперативные службы столицы.

Уточняется, что после аварии заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля. Подчеркивается, что в настоящий момент автомобили могут проехать по двум полосам. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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