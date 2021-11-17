Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 ноября 2021, 15:11 Источник: Telegram

машина ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в среду, 17 ноября, на Люблинской улице на юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации дептранса, речь идет о столкновении шести автомобилей.

ДТП случилось в районе дома под номером 153 на Люблинской улице. На место аварии выехали оперативные службы столицы.

Уточняется, что после аварии заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля. Подчеркивается, что в настоящий момент автомобили могут проехать по двум полосам. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости