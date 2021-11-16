Три человека пострадали при обрушении стены в строящемся ТЦ в Москве

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16 ноября 2021, 19:42 Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Во вторник, 16 ноября, обрушилась стена строящегося на севере Москвы торгового центра. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

«По предварительным данным, произошло обрушение стены на первом этаже строящегося торгового центра на Хорошевском шоссе»,- пояснил собеседник.

По словам очевидцев, инцидент произошел на территории ТЦ «Беговой». В результате происшествия пострадали три человека.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что 29 октября Заводский районный суд в Кемерово вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Инцидент произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе дети.

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