Рабочий упал в шахту лифта в бизнес-центре на юго-востоке Москвы

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14 ноября 2021, 19:23 Источник: АГН "Москва"

лифт, фото: pixels.com

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с падением рабочего в шахту лифта в одном из бизнес-центров. Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября, на ул. Талалихина.

«По предварительной информации, 14 ноября 2021 года в бизнес-центре на ул. Талалихина рабочий упал в шахту лифта с первого этажа в подвальный»,- пояснили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности. Расследованием заменяется Лефортовская межрайонная прокуратура. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в подмосковном мкр Кучино несколько человек напали у подъезда на мужчину после замечания. В результате происшествия у пострадавшего пробита голова.

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