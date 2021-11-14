В Магаданской области пассажирский микроавтобус сорвался с перевала

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 ноября 2021, 09:17 Источник: Прокуратура Магаданской области

салон автобуса, pixabay.com

Прокуратура Магаданской области приступила к проверке по факту дорожно-транспортного происшествия в Хасынском округе региона, где ранее с перевала Дедушкина Лысина сорвался пассажирский микроавтобус.

Согласно предварительным данным, в ходе пересечения перевала водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось с проезжей части.

Очевидцы сообщают, что ни пассажиры, ни шофер не получили серьезных травм.

К проведению проверки по факту случившегося были привлечены сотрудники регионального УГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости