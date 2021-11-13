В Челябинской области в результате столкновения двух машин погибли их водители и четверо пассажиров

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13 ноября 2021, 18:55

фото: ЧП ДТП Челябинск, Вконтакте

Серьезное ДТП с шестью жертвами произошло в субботу вечером в Челябинской области в Саткинском районе на трассе М-5 «Урал». В управлении МВД РФ региона сообщили, что, по предварительной версии, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina на полосе встречного движения.

За рулем отечественной машины находился мужчина 1995 года рождения. После столкновения Lada Kalina выкатилась в кювет и перевернулась.

Оба водителя и четверо пассажиров скончались от полученных травм на месте аварии. Пострадала пассажирка автомобиля Lada Kalina. Девушка госпитализирована. Ее доставили в больницу города Сатки.

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