Машинист поезда получил психологическую травму после гибели мужчины на путях в московском метро

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 ноября 2021, 07:08 Источник: Telegram

метро, pixabay.com

Машинист Московского метрополитена, под поездом которого в минувшую субботу, 13 ноября, погиб мужчина, получил психологическую травму. Об этом заявили сегодня в столичном департаменте транспорта.

Накануне на станции метро "Сходненская" неизвестный прыгнул на пути перед прибывающим поездом. Другой пассажир попытался остановить человека, однако в итоге прыгавший остался жив и сбежал с места происшествия, а второй упал под поезд и погиб.

В дептрансе подчеркнули, что не знают, какова была причина поступка гражданина, решившего прыгнуть под поезд, но в результате его действий погиб человек, а машинист состава получил психологическую травму.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости