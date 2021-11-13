Мужчина, погибший в московском метро, пытался спасти жизнь человека, который прыгнул на рельсы

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13 ноября 2021, 22:01 Источник: Telegram

Метро, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Мужчина, который погиб сегодня на станции метро «Сходненская» в Москве, пытался спасти другого пассажира. Об этом сообщил московский дептранс в своем телеграм-канале.

«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир - он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия».

Как следует из сообщения дептранса, виновника происшествия ищут сотрудники полиции и службы безопасности метро. Мотивы его поступка определит суд. И если выяснится, что он действовал умышленно, этот человек понесет ответственность и будет обязан возместить ущерб, поскольку «в результате его действий погиб человек, машинист получил психологическую травму […] было отменено порядка 20 поездов метро».

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