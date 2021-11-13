В Подмосковье арестовали полицейского, обвиняемого в покушении на убийство собственной 20-летней дочери

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13 ноября 2021, 21:00 Источник: РБК

Пистолет, Виктор Лисицын/globallook.com

В подмосковном Сергиевом Посаде сегодня арестован сотрудник полиции, которого обвиняют в покушении на убийство собственной 20-летней дочери. Информация об этом появилась на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области судом арестован 47-летний сотрудник одного из подразделений органов внутренних дел, обвиняемый в покушении на убийство своей 20-летней дочери», — говорится в сообщении.

Конфликт между отцом с дочерью возник 11 ноября во время поездки в такси. 47-летний инспектор ДПС был нетрезв. Он выстрелил в голову дочери из травматического пистолета. Девушка выжила, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Ранее в Самаре по подозрению в убийстве 15-летней девушки был арестован 43-летний подполковник полиции.

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