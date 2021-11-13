Подделкой QR-кодов в Златоусте занимались сотрудники МЧС

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13 ноября 2021, 15:25 Анна Семенова

Не каждый QR-код получен законно...Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Сейчас они уволены.

О скандальной истории в одном из городов Челябинской области стало известно вчера, 12 ноября. Три жителя Златоуста ожидают окончания следствия по делу о подделке QR-кодов. По предварительным данным, услугами мошенников воспользовались минимум 250 человек, что для небольшого города – огромная цифра.

Сегодня стали известны подробности – подозреваемые работали в пожарно-спасательном отряде. Двое сотрудников МЧС находили клиентов, а медсестра подразделения подделывала записи о прививках в «Госуслугах». Виды услуг, судя по всему, были разные, так как платили сообщникам от 1,5 до 6 тысяч рублей.

В ГУ МЧС России по Челябинской области уверили, что служебная проверка уже была проведена и все три сотрудника уже уволены за действия, порочащие честь ведомства.

Увольнение – это самая мягкая часть наказания, суд может лишить троицу свободы на срок до пяти лет.

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