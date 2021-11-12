В Челябинской области три человека могут лишиться свободы за подделку QR-кодов

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12 ноября 2021, 09:50 Анна Семенова

За внесение в систему ложных данных грозит реальный срок. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Златоусте купить документ о вакцинации успели 250 человек.

Какие только истории не услышишь сейчас в разговорах о вакцинации. Ярые антипрививочники готовы на все, лишь бы обойти вакцинацию. И денег не жалко, и за свою свободу не страшно. А за подделку сертификата, равно как и за его покупку светит уголовная ответственность.

В Златоусте, например, сейчас от решения судьи зависит судьба трех предприимчивых товарищей, которые вносили в «Госуслуги» ложные сведения о проведенной вакцинации. Стоимость услуги варьировалась от 1,5 до 6 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, при обыске у задержанных обнаружились вещдоки. По предварительным данным, сертификаты у них приобрели 250 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По ней виновным грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас устанавливаются все, кто причастен к данному преступлению.

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