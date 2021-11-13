Оставившая своих детей в машине дальнобойщика в Орехово-Зуево женщина погибла в аварии

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13 ноября 2021, 13:55 Источник: АГН "Москва"

машина скорой помощи, фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Женщина, оставившая двух малолетних детей в машине подвозившего их дальнобойщика в Орехово-Зуево, погибла в ДТП во Владимире. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошёл 8 ноября, ранее погибшая считалась пропавшей.

«Во Владимире 34-летняя женщина скончалась в результате ДТП. Ранее она оставила своих двоих малолетних детей в кабине большегрузного автомобиля в Орехово-Зуево. В настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Устанавливается круг кровных родственников для решения вопроса о передаче им детей»,- пояснили в ведомстве.

Орехово-Зуевская городская прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района города Иваново выявлено, что после поступления в полицию заявления о розыске женщины с детьми своевременно не принято предусмотренных законом мер по установлению обстоятельств пропажи детей и обследованию условий жизни семьи.

«… начальнику ОМВД России по Ленинскому району и руководителям образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,- уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Новосибирске нетрезвый водитель выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте

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