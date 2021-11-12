Пять человек погибли в результате столкновения товарного поезда с «Газелью» в Красноярском крае

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12 ноября 2021, 18:49 Источник: ТАСС

железная дорога, pixabay.com

В Красноярском крае в пятницу, 12 ноября, произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской "Газели". Согласно последним данным экстренных служб, в результате случившегося погибли пять человек.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Лесосибирске. Уточняется, что столкновение поезда и "Газели" случилось на перегоне Абалаково. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

К настоящему моменту сотрудники пресс-службы краевого главка МЧС подтвердили факт ДТП. Уточняется, что схода железнодорожного состава не произошло. В общей сложности в момент аварии в газели находились семь человек, детей среди них не было.

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