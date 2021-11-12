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В результате вооруженного нападения в Дагестане погиб имам мечети

, 17:14 Источник: РИА "Новости"

В результате вооруженного нападения в Дагестане погиб имам мечети
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В дагестанском селе вспыхнул конфликт из-за земельного спора. Согласно последней информации местных властей, пенсионер нанес ранения трем людям, один из них – имам мечети – впоследствии скончался.

Происшествие случилось на окраине села Аметеркмахи Акушинского района Дагестана. Установлено, что пенсионер произвел выстрелы из огнестрельного оружия в трех граждан. Имам мечети умер на месте.

Согласно тексту предварительной сводки ОМВД России по Акушинскому району, один из пострадавших нанес нападавшему удар в шею ножом, вследствие чего он скончался. Точные обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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