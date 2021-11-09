Аргументы Недели Происшествия 13+

В ОНК Москвы сообщили, что арестованные по делу о драке в Ватутинках вину не признают

, 10:41

В ОНК Москвы сообщили, что арестованные по делу о драке в Ватутинках вину не признают
тюрьма, Viktor Chernov/Russian Look

В ОНК Москвы сообщили во вторник, 9 ноября, что четверо арестованных по делу о драке в Новой Москве помещены в ИВС на Петровке, 38. Трое из них не признают вину, а еще один не говорит по-русски.

19-летний Фарамаз Гасанов заявил, что его вины в случившемся нет. По словам молодого человека, конфликт начался с того, что у них попросили десять рублей, а затем его младшего брата якобы ударили бутылкой.

Старший из братьев Гасановых, Эльджан, также не признает вину.  Его сокамерник, по словам правозащитника, заметил, что они просто "не успели написать первыми заявление в полицию".

Как сообщает RT, младший брат по имени Эльхан утверждает, что они с родственниками сами стали жертвами нападения. Более того, в ходе драки ему бутылкой разбили телефон.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената по международным отношениям, предложила ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью