В ОНК Москвы сообщили, что арестованные по делу о драке в Ватутинках вину не признают

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9 ноября 2021, 10:41

тюрьма, Viktor Chernov/Russian Look

В ОНК Москвы сообщили во вторник, 9 ноября, что четверо арестованных по делу о драке в Новой Москве помещены в ИВС на Петровке, 38. Трое из них не признают вину, а еще один не говорит по-русски.

19-летний Фарамаз Гасанов заявил, что его вины в случившемся нет. По словам молодого человека, конфликт начался с того, что у них попросили десять рублей, а затем его младшего брата якобы ударили бутылкой.

Старший из братьев Гасановых, Эльджан, также не признает вину. Его сокамерник, по словам правозащитника, заметил, что они просто "не успели написать первыми заявление в полицию".

Как сообщает RT, младший брат по имени Эльхан утверждает, что они с родственниками сами стали жертвами нападения. Более того, в ходе драки ему бутылкой разбили телефон.

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