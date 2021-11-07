Адвокат нападавших на отца с ребенком в Новой Москве: оба потерпевших в момент драки были нетрезвы

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7 ноября 2021, 18:49 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Адвокат одного из обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве рассказал, что оба пострадавших раньше привлекались к уголовной ответственности, а на момент драки были нетрезвы.

Роман Масютенко, адвокат одного из обвиняемых по делу о резонансном происшествии в Новой Москве, рассказал ТАСС, что все четверо задержанных признают вину в хулиганстве, но отрицают умысел на убийство. По словам адвоката, ножа, который якобы видели потерпевшие в руках одного из участников драки, ни на одной из видеозаписей с места происшествия не видно.

«Один из обвиняемых держал в руках кистевой эспандер, который, вероятно, приняли за нож. Я отсмотрел ряд видеозаписей с места происшествия, ни на одной из них ножа не видно. Нож не был изъят с места происшествия, также я не имею информации о том, что какие-либо очевидцы его видели»,- сказал адвокат.

По его словам, конфликт начался после того, как один из потерпевших бросил в его подзащитного бутылку и разбил его телефон. Он также рассказал, что потерпевшие очень агрессивно вели себя во время очной ставки и дают противоречивые показания.

«По словам отца, драка началась после того, как его сына ударили по щеке. В то же время, второй потерпевший по фамилии Уткин утверждает, что конфликт начался после того, как кто-то из обвиняемых толкнул его плечом»,- добавил он.

По словам Масютенко, оба пострадавших в момент конфликта были нетрезвы. «Они употребляли алкогольные напитки на улице, сидя на лавочке рядом с магазином алкогольных напитков,- сказал он. - Кроме этого, по моей информации, оба потерпевших ранее привлекались к уголовной ответственности: один был судим за мошенничество, другой - за кражу».

Адвокат объяснил, почему с потерпевшим в тот вечер был сын: «Бывшая супруга попросила его присмотреть за ребенком, ей было некуда его девать. По этой причине мальчик оказался на месте происшествия».

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