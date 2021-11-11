Летевший из Ноябрьска в Москву самолет экстренно сел в Надыме из-за неисправности

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11 ноября 2021, 19:37 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

В четверг, 11 ноября, самолет, выполняющий рейс «Ноябрьск-Москва», совершил экстренную посадку в Надыме из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«… в 17.20 (15.20 мск) в аэропорту города Надым по предварительной технической причине - неисправность системы кондиционирования - произвело посадку воздушное судно авиакомпании "Газпром авиа", выполнявшее чартерный рейс сообщением Ноябрьск-Москва (Домодедово). На борту находились 29 пассажиров - работники заказчика»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что «Газпром авиа» оказывает пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Сейчас люди размещены в гостинице.

Планируемое время вылета на резервном воздушном судне - в 9.00 (7.00 мск) в пятницу, 12 ноября.

Проводится проверка в сфере безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что 7 ноября сняли с рейса «Аэрофлота» пьяного пассажира, который устроил дебош на борту и попытался разбить иллюминатор.

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